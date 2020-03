Trump to řekl jasně: Královnu obdivuji, za Meghan platit nehodlám

Ikonický pár má sice miliony příznivců po celém světě, svými vrtochy, které předvádějí v posledních měsících, narůstá ale také seznam jejich odpůrců. Na jejich seznam se nyní zřejmě připojil i americký prezident Donald Trump.

"Jsem velkým obdivovatelem královny a Británie. Objevily se informace, že Harry a Meghan, kteří opustili království, se chystají usadit v Kanadě. Nyní z Kanady odešli do USA. Spojené státy ale nebudou platit za jejich ochranu. Oni musí platit sami," napsal Trump na svém twitteru.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!