Trump urážel předsedkyni Sněmovny, prý se za ni bude modlit

Setkání Demokratické strany s americkým prezidentem skončilo fiaskem. Jednání, v rámci kterého se měla projednat aktuální situace ohledně válečného konfliktu Turecka a Sýrie, skončilo velmi rychle poté, co Donald Trump ústně napadl Nancy Pelosiovou. "Urážel ji záměrně, nazval ji političkou třetího stupně,“ řekl novinářům senátor Chuck Schumer, když odcházel z Bílého domu.

Donald Trump už v průběhu jednání na svém oficiálním twiterovém účtu zveřejnil několik jejích fotek, kde např. tvrdí, že měla na setkání psychicky zkolabovat.

"Nancy Pelosiová potřebuje rychle pomoc. Něco je s ní špatně, nebo nemá ráda tuto zemi. Je to velmi smutné,“ napsal v dalším příspěvku. Nakonec dodal, že se za ni bude modlit, protože je podle něj velmi nemocná.

Nancy Pelosi needs help fast! There is either something wrong with her upstairs, or she just plain doesnt like our great Country. She had a total meltdown in the White House today. It was very sad to watch. Pray for her, she is a very sick person!