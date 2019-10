Trump vzdal hold psímu hrdinovi. Zranil se při dopadení vůdce ISIS

"Zveřejnili jsme fotografii úžasného psa (jméno neodkryjeme), který odvedl skvělou práci při dopadení a zabití vůdce Islámského státu, Abú Bakr al-Bagdádího," napsal americký prezident Donald Trump na svém účtu na twitteru, kam přidal fotku psího hrdiny.

Ten se zúčastnil americké operace v Sýrii, která vedla k dopadení vůdce Islámského státu. Pes Bagdádího pronásledoval ve slepém tunelu, tam ale terorista odpálil výbušninu, kterou měl po celou dobu na sobě, a zabil sebe i své tři děti.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw