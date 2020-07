Trump začíná na Bidena ztrácet. Uškodila mu reakce na Covid i smrt Floyda

Podpora Trumpa začala strmě klesat koncem května. Aktuálně jeho kroky schvaluje 38 procent Američanů, což je jen tři procentní body nad jeho dosavadním minimem v roce 2017. Jedním z hlavních témat předvolební kampaně zůstává koronavirus.

"Byli jsme zasaženi virem z Číny. Ale udělali jsme velký posun. Naše strategie funguje dobře. Pomůžeme jedné oblasti, ale pak se nemoc dostane do oblasti jiné," tvrdí Trump.

Jeho vyzyvatel ale tak optimistický není. "Nemůžeme se radovat. Měli bychom doufat, ale ne se radovat. Stále nám chybí téměř 15 milionů pracovních míst a pandemie se zhoršuje," prohlásil Biden.

Právě rostoucí nezaměstnanost v souvislosti s koronavirem může Trumpovi v listopadových volbách uškodit. Například v Texasu, který je pro republikány tradiční baštou, Trump v průzkumech dlouho vedl. V posledních měsících však Biden dokázal skóre srovnat.

Postoj k pandemii se ale mezi obyvateli Texasu liší hlavně mezi venkovem a městy. "Nenosím roušku, protože jsem Američan. A myslím, že bych měl dělat, co chci já. Platím daně. Žiju svobodně a chci žít dál svobodně," uvedl jeden z obyvatel.

"Je to proti našim ústavním právům. A myslím, že by mi nikdo neměl diktovat, co mám nosit," doplnila další žena. "Myslím, že Trump odvedl velmi špatnou práci jako leader a nedělal to, co je bezpečné pro lidi," nesouhlasil jiný Texasan.

Prezident ale podle nového průzkumu ztrácí podporu i mezi bílými voliči bez vysokoškolského vzdělání, tedy ve své tradiční voličské základně. Dřív se těšil podpoře 66 procent, teď se pohybuje na 57. O hlasy ale přichází také v dalších demografických skupinách - mezi ženami a voliči ve věku 30 až 49 let například až o 10 procentních bodů.

Kdo nakonec zasedne v Oválné pracovně, rozhodne zřejmě pět států, které mají v americkém voličském systému dohromady největší váhu - Florida, Michigan, Arizona, Severní Karolína a Pensylvánie. V roce 2016 v nich vyhrál současný prezident, teď v nich podle průzkumů vede Biden.