Trump zase perlil: "Pandemie v roce 1917 ukončila 2. světovou válku"

Trump tvrdil, že kdyby nezakázal cestování do Spojených států, byly by v USA už 1,5 až 2 miliony obětí koronaviru. Podle něj teď další omezení nejsou nutná, protože už američtí lékaři onemocnění rozumí. Na rozdíl od března, kdy o novém koronaviru nikdo nic nevěděl.

"Nejvíce podobné tomu bylo, když v roce 1917 byla hrozná pandemie a zemřelo mezi 50 až 100 miliony lidí. Zřejmě to ukončilo 2. světovou válku, všichni vojáci byli nemocní," tvrdil americký prezident.

Druhá světová válka vypukla v roce 1939 a skončila o šest let později v roce 1945, tedy téměř třicet let poté, co svět zasáhla velká pandemie španělské chřipky, o které Trump mluví. Navíc první případ nákazy byl zaznamenán až v únoru 1918, nikoliv v roce 1917, jak Trump opakuje už od dubna.

Střízlivější odhady hovoří o 17 až více než 50 milionech mrtvých, byť i číslo 50 až 100 milionů, se kterým operoval Trump, se objevuje. Paradoxně mezi oběťmi španělské chřipky byl i Trumpův dědeček Frederick, který zemřel 30. května 1918 v New Yorku.

Pracovníci Bílého domu podle listu USA Today vysvětlovali, že prezident myslel 1. světovou válku. S tím, že by k jejímu konci přispěla španělská chřipka, nicméně nesouhlasí historici. Příčinou byla porážka Německa na bojišti.

Donald Trump tvrdí, že španělská chřipka ukončila 2. světovou válku:

Není to poprvé, co americký prezident na sebe negativně upozornil některým ze svých výroků. V poslední době zaujal třeba nápadem, že by lékaři mohli podávat pacientům v rámci boje s koronavirem nitrožilně dezinfekci. Odborníci pak museli na lidi apelovat, aby to v žádném případě nezkoušeli. Injekce dezinfekce by je mohla zabít.