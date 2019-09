Trump zveřejnil telefonát. Po Zelenském chtěl vyšetřování Bidena!

Americký prezident Donald Trump během červencového telefonátu opravdu nabádal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Ukrajina prošetřila bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který je největším favoritem na to, že se stane Trumpovým soupeřem v příštích prezidentských volbách. Dokládá to přepis rozhovoru, který teď Bílý dům zveřejnil.

Trumpovi kvůli údajnému tlaku na Ukrajince hrozí odvolání, které v Kongresu chtějí iniciovat demokraté. Bílý dům teď zveřejnil přepis rozhovoru z 25. července. Neznámý zpravodajský důstojník před několika dny totiž přišel s informací, že Trump měl tlačit na Ukrajince kvůli vyšetřování Bidena.

Celý přepis půlhodinového rozhovoru mezi Trumpem a Zelenskym má pět stran. Na začátku americký prezident gratuluje ukrajinskému k vítězství jeho strany v parlamentních volbách. Zelensky mu pochlebuje, že se od něj hodně inspiroval. Trump se zase chválí, že Američané Ukrajinu velmi podporují, mnohem více než evropské země.

Trump zmiňuje vyšetřování ruského vlivu na americké volby a kritizuje přitom "nekompetentní výkon Roberta Muellera", zvláštního vyšetřovatele. Zelensky zmiňuje, že by se chtěl potkat s Rudym Giulianim, bývalým starostou New Yorku a Trumpovým osobním právníkem.

Pak přichází řeč na kontroverzní téma. "Slyšel jsem, že jste měli vyšetřovatele, který byl velmi dobrý, a zbavili se ho, což je opravdu nefér. Hodně lidí o tom mluví, jak se ho zbavili a že to byli někteří velmi špatní lidé. Pan Giuliani je velmi respektovaný muž. Byl starostou New Yorku, skvělým starostou. A já bych chtěl, aby vám zavolal. Řeknu mu, aby vám zavolal společně s ministrem spravedlnosti," říká Trump.

"Rudy velmi dobře ví, co se děje a je to velmi schopný člověk. Kdybyste si s ním mohl promluvit, bylo by to skvělé," pokračoval Trump a přešel na téma Bidenova syna Huntera.

"Další věc, hodně se mluví o Bidenovu synovi. O tom, že Biden zastavil vyšetřování a hodně lidí chce vědět, jak to bylo, takže kdybyste něco zmohli s ministrem spravedlnosti, bylo by to skvělé. Biden se tu vychloubal, že zastavil vyšetřování, takže kdybyste se na to mohli podívat… Mně to totiž zní hrozně," žádá Trump ukrajinského prezidenta.

Zelensky mu přislíbil, že nový prokurátor bude jeho člověk schválený parlamentem, kde má Zelenského strana většinu. "On nebo ona se na to podívají, speciálně na společnost, kterou zmiňujete," řekl Zelensky. Požádal také Trumpa, že kdyby měl další informace, bylo by to pro vyšetřování přínosné.

Pak se baví o tom, že Zelensky odvolal velvyslankyni Ukrajiny ve Washingtonu. "Řeknu panu Giulianimu, aby vám zavolal, a také řeknu ministru spravedlnosti Barrovi, aby vám zavolal, a přijdeme tomu na kloub. Jsem si jistý, že to rozlousknete. Slyšel jsem, že k tomu prokurátorovi se zachovali velmi špatně a že to byl velmi spravedlivý vyšetřovatel, takže hodně štěstí se vším," řekl Trump a dodal, že očekává, že ukrajinská ekonomika se teď zlepší.

Následuje zdvořilostní pasáž, kde Trump říká o svých ukrajinských přátelích, že jsou to úžasní lidé, naopak Zelensky také říká, že má několik přátel v Americe a když byl naposledy v New Yorku, bydlel v Trumpově hotelu. Pak jej ujistí, že Ukrajinci budou k vyšetřování přistupovat velmi vážně. Trump zopakuje, že požádá Giulianiho a ministra Barra, aby Zelenskému zavolali. Následuje pozvání do Bílého domu, načež Zelensky zve Trumpa do Kyjeva. Oba se pak shodnou na tom, že budou ve stejnou dobu v Polsku a mohou se osobně setkat tam. Následně se rozloučí.

Ministerstvo spravedlnosti v reakci na zveřejnění přepisu telefonátu uvedlo, že ministr Barr se o telefonátu dozvěděl až o několik týdnů později. "Prezident s ministrem spravedlnosti nemluvil o tom, že by Ukrajina měla vyšetřovat cokoliv spojeného s bývalým viceprezidentem Joem Bidenem nebo s jeho synem. Prezident nepožádal ministra spravedlnosti, aby kontaktoval Ukrajinu v této ani v žádné jiné záležitosti," uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Hunter Biden byl v minulosti členem managementu ukrajinské plynárenské společnosti Burisma Holdings. Tu začal bývalý ukrajinský prokurátor Šokin vyšetřovat. V roce 2016 měla předchozí americká vláda, ve které byl Joe Biden viceprezidentem, tlačit na Ukrajinu, aby Šokina vyměnila, údajně kvůli tomu, že byl namočený do korupčních skandálů. Stejný problém s ním měly i další západní vlády. Šokin byl následně vyměněn. Joe Biden odmítá, že by jeho odvolání souviselo s vyšetřováním Burismy.

Demokraté chtějí iniciovat proces odvolání amerického prezidenta. Žádat cizí vládu, aby mu pomohla v politickém boji, totiž považují ze strany Trumpa za porušení ústavy. Ve sněmovně mají většinu, k tomu, aby Trump skončil, by musely být pro dvě třetiny senátorů. V Senátu ale mají převahu republikáni.