Trumpa rozlítil výkon právníka při impeachmentu, frustrací prý křičel!

Podle dvou zdrojů z okolí exprezidenta byl Trump velice nespokojený s úvodní řečí svého advokáta Bruce Castora na půdě Senátu, píše CNN. Trump prý celý proces na dálku velmi bedlivě sleduje.

Zmíněné zdroje podle CNN tvrdí, že Trump "skoro křičel" při sledování toho, jak se Castor zamotává do vlastních slov a nedokáže se vůbec dostat k jádru obhajoby. Ta byla založená na otázce, zda je vůbec ústavní soudit prezidenta poté, co opustí úřad. Podle jednoho ze zdrojů mohlo za rozpačitým vystoupením stát i to, že Trump svůj právní tým pro impeachment sestavil sotva před týdnem.

Castor své vystoupení prokládal dlouhými pasážemi, v nichž senátorům pochleboval, zatímco v mezičase zmínil, že Senát by měl žalobu zarazit. Podle něj prý druhý impeachment za pouhých 13 měsíců "otevře stavidla" budoucích ústavních žalob.

Senátory nicméně přesvědčit nedokázal, zákonodárci totiž nakonec odhlasovali v poměru 56 ku 44, že impeachment je v souladu s americkou ústavou.

Podle jednoho z Trumpových poradců se může exprezident ocitnout v pořádných problémech, pokud někdy skončí před trestním soudem. "Trump je v p****i, pokud se někdo další rozhodne obžalovat ho. Nikdo pro něj nechce pracovat," nebral si poradce servítky.

Jednání o Trumpově impeachmentu nejspíš potrvá ještě dlouhou dobu. Pokud by zákonodárci dospěli k závěru, že exprezident násilné nepokoje opravdu podnítil, nemohl by Trump například za čtyři roky opět kandidovat na hlavu státu a mohl by přijít o tzv. prezidentský důchod.

