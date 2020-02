Trumpa štve, že Oscara nedostal domácí film. Korejský snímek sepsul

Prezident Donald Trump se na předvolebním mítinku ve státě Colorado opřel do vítěze letošních Oscarů - jihokorejského snímku Parazit. Myslí si, že Hollywood vyrábí dost skvělých filmů a akademici mají z čeho vybírat. A tak prý nechápe, proč zvolili zrovna tenhle neamerický film.

Absolutní vítěz 92. ročníku Cen Akademie. Jihokorejský snímek Parazit si odnesl hned čtyři Oscary, včetně toho za nejlepší film. Donaldu Trumpovi ovšem rozhodnutí akademiků leží v žaludku.

"Co to k čertu mělo znamenat? Máme dost problémů s Jižní Koreou s obchodem. A oni jim k tomu ještě dají cenu za nejlepší film roku. Byl dobrý? Nevím," rozohnil se.

Filmoví kritici i diváci mrazivý příběh o chudé jihokorejské rodině, která infiltruje společenskou smetánku, chválí. Trump by ale na místě Parazita raději viděl jiný film. Samozřejmě americký.

"Co třeba Jih proti Severu. Může prosím vyhrát něco jako Sunset Boulevard? To jsou skvělé filmy," prozradil prezident své oblíbené snímky.

Další ránu Trumpovu vkusu může uštědřit filmové Berlinale, které odstartovalo v německé metropoli.

Jedna z nejstarších filmových přehlídek letos slaví sedmdesáté výročí a Jižní Korea má v hlavní soutěži o Zlatého medvěda opět želízko v ohni v podobě snímku Žena, která běžela.

"Očekávání jsou velmi vysoká. Tvrdě jsme pracovali více než rok a teď to všechno začíná. Jsme optimističtí, protože jsme udělali všechno pro to, aby to letos bylo opravdu výjimečné," těší uměleckého ředitele festivalu Carla Chatriana.

V hlavní soutěži se utká celkem osmnáct titulů. Na jednom z nich - Zlo neexistuje - se podíleli kromě íránskách a německých tvůrců také Češi. O vítězi bude rozhodovat porota v čele s britskou filmovou hvězdou Jeremym Ironsem.