Trumpa vystřihli z oblíbeného filmu, je z toho mezinárodní skandál!

"Naprosto ubohé. Liberální média jako CBC předvádí v plné kráse syndrom vyšinutosti z Donalda Trumpa. Představte si, že je někdo tak "nabuzený", že nedokáže nechat být ani vánoční film," kritizoval Trumpův syn Donald Trump junior.

Celý komentář Trumpa jr.:



Ani Trump si neodpustit rýpnutí do kanadského premiéra. "Hádám, že Justin Trudeau není spokojený s tím, jak jsem jej nutil doplatit příspěvky do NATO!" napsal Trump na svém twitteru.

I guess Justin T doesnt much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR