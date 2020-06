Trumpa zaskočil poloprázdný stadion. Prezidenta vypekli jeho odpůrci

Poslední měsíce prožívá americký prezident Donald Trump jedno z nejsložitějších období v úřadu. Podle průzkumů se zdá, že se pod ním houpe i křeslo v Oválné pracovně. Do listopadových voleb ale zbývá ještě dost času, který chce využít například k setkáním s příznivci.

Záběr, který mohl většinu odpůrců Trumpa potěšit. Obvykle suverénně se chovající prezident působí po prvním veřejném mítinku unaveně, s kravatou volně hozenou kolem krku vystupuje z vrtulníku.

Do haly v Tulse přišlo míň lidí, než Trump i jeho příznivci očekávali. Mítink sabotovali někteří uživatelé sociální sítě TikTok.

"Na jedno telefonní číslo jsou zdarma dva lístky. Když zadáte své číslo, na telefon vám přijde registrační číslo s vašimi sedadly. A tak můžeme způsobit, že ta aréna pro 19 tisíc lidí bude prázdná. Jděte si rezervovat lístky a nechme ho na pódiu osamoceného," nabádala Sapphire Trammellová.

Nižší účast, než pořadatelé očekávali, ale pravděpodobně způsobil i strach z koronaviru. "Já si opravdu myslím, že Donald Trump a jeho tým podcenili ochotu řady Američanů jít na nacpaný stadion, kde tu nemoc mohou snadno chytnout," zamýšlí se amerikanista Jakub Lepš z University of New York in Prague.

Tulsa také mohla být odrazem dlouhodobě padajících preferencí současného prezidenta v porovnání s jeho rivalem Joem Bidenem. V průměru v nich Biden vede o 10 procent. Demokraté ale dobře vědí, že vyšší čísla nejsou zárukou vítězství. V roce průzkumy 2016 také favorizovaly Hillary Clintonovou.

"V Americe volby nerozhoduje celostátní podpora, kterou tyto průzkumy měří. Rozhoduje to, jaký stát a který počet států ten jednotlivý kandidát vyhraje. Nejde o to, kolik nasázíte branek, ale kolik vyhrajete zápasů," popsal Lepš.

Na vavřínech ale Biden neusíná. Pokouší se zaujmout co nejvíce voličů, vyhýbá se ovšem hromadným akcím a preferuje komunikaci přes video. Aktuálně například plánuje streamovat setkání s bývalým prezidentem Barackem Obamou.

Pokud chce Trump znovu usednout v Oválné pracovně, musí zmobilizovat svou voličskou základnu. Očekává se, že bude cílit na témata, která jsou pro jeho voliče důležitá - jedná se třeba o práva gayů, potraty nebo držení zbraní.