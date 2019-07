Trumpova potupa: Při proslovu za ním promítli upravený znak

Donald Trump přišel na pódium, kde ho vřele uvítali příznivci z řad studentů. Následoval jeho projev, který by světová média přešla nejspíš bez povšimnutí, kdyby se za ním neobjevil poněkud upravený prezidentský znak.

Namísto amerického symbolu orla bělohlavého byl na znaku dvouhlavý orel, státní znak Ruska. A nejen to - nová verze měla místo šípů golfové hole a místo olivové ratolesti svazek bankovek.

Událost v následujících hodinách zaměstnala pořadatele akce, tisk i Bílý dům. "Takový znak jsme nikdy neviděli a nic o tom nevíme," uvedl v oficiálním prohlášení Bílý dům. Proč k záměně došlo, není jasné.

Podle organizace Turning Point USA, která vystoupení pořádala, studenti našli znak na internetu a bez bližšího zkoumání ho použili. "Byla to chyba, která se stala na poslední chvíli. Nevíme, kde přesně k selhání došlo. Ale došlo k němu v poslední vteřině. To je všechno, co se stalo. Zatím netušíme, kdo za vším stojí," uvedla organizace.

Podle amerického listu The Washington Post byla výměna orlů provokace. Odkazuje totiž na Trumpův oblíbený sport a na jeho blízké vztahy s Ruskem. Trump na vystoupení mimo jiné chválil britského premiéra Borise Johnsona. "Ve funkci britského premiéra máme teď opravdu dobrého chlapíka, Borise Johnsona. Dobrý chlap, tvrdý a chytrý. Říkají mu britský Trump," prohlásil americký prezident.

Společné mají i to, že i Johnson se stal terčem zlomyslného vtípku. Loni v květnu si z něj vystřelil ruský komik. Dovolal se až k němu do kanceláře a předstíral, že je arménský prezident. Johnson návnadu spolkl i s navijákem.