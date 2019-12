Tržnice přetékají padělky hraček. Mohou ohrozit zdraví dětí, varuje ČOI

Podobné "zákazníky" nevídají prodejci v tržnicích vůbec rádi. Zvlášť když za zboží neplatí a berou si ho ve velkém. Celníci v Sapě obsadili několik obchodů napěchovaných až po strop hračkami. A ukázalo se, že to byly velmi často padělky.



"Pražští celníci na této tržnici zajistili více než 10 tisíc kusů padělků plyšových a plastových hraček," přiblížila mluvčí pražských celníků Ivana Kurková. Za letos rekordním množstvím zachycených padělků je podle celníků jediné, blíží se totiž Vánoce. "S největší pravděpodobností zabavené falzifikáty skončí ve spalovně," doplnila Kurková.



Prodejci byli evidentně dobře zásobeni, obchody jim totiž celníci od padělků vyčistili za poslední dva měsíce už potřetí. Jestli je pár dní po razii nabízejí znovu, vyrazil štáb televize Nova ověřit se skrytou kamerou.



Netrvá dlouho a reportéři objevili plastové figurky známých postaviček. Stojí tři stovky a prodavačka se ani netají tím, že jde o padělek. Další zboží je panenka z populární pohádky. Za tisícovku.



Upřímnost nade vše, Česká obchodní inspekce ale před nákupem padělků varuje. Mohou být nebezpečné. Nekvalitní materiály, jedovaté chemikálie, malé dílky. To je jen část rizik.



"Cena nesmí být ten hlavní faktor, speciálně pokud kupujete hračky pro děti. Je vhodné si zkontrolovat, jestli je tam uveden dovozce či výrobce. Protože to je hlavní prvek, který spojuje ty rizikové výrobky," poradil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.



Na nákup falzifikátu doplácí i vlastník ochranné známky. A to dvakrát. Jednou za ušlý zisk, podruhé za pošramocenou pověst.



Zátahy se kromě Prahy konaly i na Ústecku, Královéhradecku a Karlovarsku. Tam šli celníci mimo hraček i po oblečení či doplňcích. Hodnota padělků vyjádřená v cenách originálů je kolem dvaceti milionů korun.



Celníci předpokládají, že do konce roku se ve velkém do tržnic znovu vrátí. A to například kvůli kontrole pyrotechniky.