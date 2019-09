"Tu noc mě zneužil dvakrát, bylo mi 17," obviňuje žena prince Andrewa

Virginia Giuffreová se rozhodla, že dokáže celému světu, že její tvrzení o sexuálním zneužívání ze strany člena královské rodiny jsou pravdivá. Prohlásila to v pořadu americké televize NBC. "On bude stále popírat, že se to stalo. Ale on i já známe pravdu," řekla v pořadu 36letá žena.

K jejímu zneužití prý došlo, když jí bylo 17 let. K princi Andrewovi ji prý dovedla tehdejší Epsteinova přítelkyně. "Bylo to v Londýně a já byla tak mladá. Ghislaine mě ráno probudila a řekla mi: Dnes potkáš prince Andrewa. Netušila jsem, že mu budu předhozená. Večer přijel princ a vzal mě do klubu Tramp, koupil mi alkohol ve VIP části, jsem si jistá, že to byla vodka,“ popsala údajné první setkání s princem.

"Pak si chtěl zatancovat a já souhlasila. Odjeli jsme z klubu s Ghislaine a Jeffreym a ona mi řekla: Jede s námi domů a chci, abys pro něj udělala to, co děláš pro Epsteina. Nemohla jsem tomu uvěřit," popsala Giuffreová.

Princ ji podle jejích slov zneužil tu noc dvakrát, poprvé v koupelně a podruhé v ložnici. Později však mělo dojít ještě k jednomu případu na soukromém ostrově. "Nebyl hrubý nebo něco takového. Dokonce i poděkoval. Nemohla jsem tomu uvěřit, byl do toho zapletený i člen královské rodiny," přiznala svůj šok údajně zneužitá žena.

Buckinghamský palác dlouhodobě všechna nařčení odmítá, princ Harry prý s Virginií Giuffreovou neměl žádný sexuální kontakt.

Podívejte se na záběry televize NBC, jak si Jeffrey Epstein užíval party s Donaldem Trumpem: