Tuberkulózou se v ČR nakazí stovky lidí! Jaká je situace u vás? PŘEHLED

Letos je to přesně 139 let od chvíle, kdy německý lékař Robert Koch odhalil původce nemoci TBC, zákeřný bacil Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulóza je jednou z nejsmrtelnějších infekčních nemocí na světě. Projevuje se neutuchajícím kašlem, horečkou, úbytkem na váze, bolestí na hrudi nebo dušností vedoucí v krajním případě až k úmrtí pacienta.

Plicní lékaři při příležitosti Světového dne boje proti tuberkulóze každoročně zveřejňují počty nakažených i zemřelých. Letos tento den připadá na středu. A mají dobré zprávy. Počet nemocných tuberkulózou se v Česku vůbec poprvé v historii dostal pod hranici 400 případů za rok.

Lékaři ale varují před předčasným optimismem, pokles může mít na svědomí to, že se nemocní lidé kvůli koronaviru vyhýbali nemocnicím obloukem, a případy tak "doběhnou“ později.

“Kvůli současné situaci k nám nechodí ani rizikoví pacienti. Pak se setkáme s takovým případem, kdy k nám přišel Litevec s podezřením na koronavirus, a my místo toho objevili tuberkulózu ve velmi pokročilém stadiu. Na ni bohužel později i zemřel. Myslíme si, že se v dalších letech budeme setkávat s více případy pokročilých tuberkulóz,“ řekla lékařka Martina Vašáková, která je současně předsedkyní České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS).

Podle lékařky virus komplikuje péči o nemocné tuberkulózou i jinak – ten, kdo má podezření na tuberkulózu, musí zůstat oddělený od ostatních tuberkulózních pacientů do doby, než se u něj prokáže, že je covid negativní. "Vytváříme tak izolace v izolaci. Souběh covidu a tuberkulózy by mohl skončit špatně. Proto máme rozdělené i týmy sester,“ vysvětlila Vašáková.



Podle předběžných dat národního registru TBC loni onemocnělo 361 lidí, v roce 2019 jich bylo 464. "Tuberkulózu se díky pečlivé práci plicních lékařů daří držet pod kontrolou, ale u této nemoci platí, že byla před covidem a bude i po něm,“ vysvětlil Milan Sova, předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO).

Nejvíce nakažených hlásí Praha

Mezi 361 nahlášenými případy převažují muži nad ženami, průměrný věk nemocných je 51 let, dva případy tuberkulózy našli lékaři u dětí do 15 let. Loni na tuberkulózu zemřelo 19 lidí. Nejvíce nakažených bylo v Praze, nejméně naopak ve Zlínském kraji.

Na pokles případů tuberkulózy v Česku má podle zdravotníků vliv i fakt, že se kvůli pandemii koronaviru omezilo cestování a celkový kontakt mezi lidmi. Čísla navíc do jisté míry deformuje zahlcenost hygien a lékařů, kteří mají případy tuberkulózy do registru hlásit. "Evidence nemocných do národního registru TBC je v některých krajích opožděná. Nicméně lze s jistotou čekat, že počet případů tuberkulózy na 100 tisíc obyvatel za rok poprvé klesne pod čtyři případy,“ prohlásil šéf Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou Jiří Wallenfels.

Koronavirová pandemie zbrzdila v oblasti kontroly tuberkulózy řadu rozjednaných projektů. Plicní lékaři chtěli například projednat, zda by pro zdravotní systém nebylo výhodnější některé pacienty nechat doma za dodržení protiepidemických opatření a pravidelných kontrol. Covid-19 zastavil také vyjednávání pneumologů s Ministerstvem zdravotnictví o vzniku registru latentní tuberkulózy. "Registr měl zmapovat všechny rizikové pacienty, kterých se nebezpečí vzplanutí tuberkulózy v souvislosti s jinou léčbou mohlo týkat. Nyní jsou ale všichni zahlceni pandemií a na nic jiného nezbývá čas,“ dodala Vašáková.