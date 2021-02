O pokutě rozhoduje chování na místě, můžete platit až 20 tisíc!

Lidé, kteří nemají na veřejnosti ústa a nos zakryté vhodným respirátorem nebo dvěma rouškami, zatím nedostávají od městských strážníků pokuty. Až do pondělí respektuje městská policie přechodné období po zavedení novinky a zatím provinilcům jen domlouvá. Ale od 1. března už začne pokutovat.

Strážníci v celé zemi kontrolují od čtvrtka platné nařízení ministerstva zdravotnictví, aby lidé nosili na veřejnosti na obličeji vhodné respirátory nebo současně dvě roušky. Prohřešky prozatím řeší městská policie většinou jen domluvou.

"Uložili jsme tři pokuty v celkové výši 900 korun a jeden případ porušení jsme oznámili správnímu orgánu," řekla TN.cz mluvčí Městské policie v Praze Irena Seifertová. Za prvních 24 hodin, kdy začalo upravené opatření ohledně zakrytých dýchacích cest platit, zaznamenali strážníci v české metropoli 187 případů porušení nové restrikce.

Pražští strážníci se podle mluvčí zaměřují hlavně na lidi, kteří nenosí vůbec žádnou roušku nebo respirátor. Podobně si počínají i jejich kolegové jinde. Například v Ostravě ale zatím nikoho z 11 napomínaných lidí nepokutovali.

"V prvních dnech zohledňujeme překlenovací období platné do konce měsíce února. V tomto období působí strážníci spíš preventivně a upozorňujeme občany na nová vládní nařízení, kterými je potřeba se řídit," konstatoval mluvčí městské policie v Ostravě Jindřich Machů.

Až začne městská policie provinilce od 1. března pokutovat, bude se sankce odvíjet od vstřícnosti hříšníka. "Nerespektování povinnosti nosit respirátor můžou strážníci řešit buď domluvou, nebo uložením pokuty až do výše 10 tisíc korun, případně věc oznámit příslušnému správnímu orgánu k projednání," popsal mluvčí ostravských strážníků možnosti.

Správním orgánem je přitom hygienická služba nebo magistrát, respektive obecní úřad. "Ty mohou udělit pokutu až do výše 20 tisíc korun," řekl TN.CZ mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

A co rozhoduje o výši trestu? Strážníci ho volí podle chování viníka na místě. Rozumný člověk, který chybu uzná a respirátor nebo vhodnou roušku si hned nasadí, vyvázne obvykle jen s domluvou.

Ten, kdo by se nařízení vzpěčoval, dostane na místě blokovou pokutu, která může dosáhnout již zmíněných 10 tisíc. A případ provinilce, který by se se strážníky hádal, spáchání přestupku či samotného opatření by zpochybňoval, předá městská policie k vyřízení hygienikům nebo na radnici.

Pokuta za nenošení roušky je až 20 tisíc korun. Co ještě říká policejní ředitel v reportáži TV Nova?