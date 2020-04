Tuhle věc nosí snad každý z nás a číhá na ní nebezpečná nákaza!

Stačí si sáhnout do kapes. Spousta z vás bude mít v jedné klíče od bytu a v druhé mobilní telefon. Těch se během dne opakovaně dotýkáme, proto je třeba myslet i na jejich důkladnou očistu. Podle vědců mohou viry na různých druzích povrchu přežít hodiny, na kovu a plastu dokonce několik dní.

Třeba klíče vezmete do ruky minimálně dvakrát denně a dotýkáte se jich neumytýma rukama třeba po nákupu nebo cestě autobusem. Navíc klíče občas někam položíte, v kapse nebo kabelce zase přijdou do styku s vašimi osobními věcmi. Rozhodně je tedy velmi vhodné během epidemie klíče pravidelně dezinfikovat. Ideální je to po každém dotyku, ale postačí i jednou denně, nejlépe okamžitě po příchodu domů.

Myslete i na důkladné mytí rukou, mnoho lidí v něm stále chybuje:

„Klíče pečlivě otřete hadříkem nebo utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku. Vědci doporučují 62-71% alkohol, nebo 0,5% peroxid vodíku, případně domácí bělidla obsahující 0,1 % chlornanu sodného. Poté si pečlivě umyjte ruce,“ doporučuje Pavel Michálek, bezpečnostní expert značky FAB. Hadřík, kterým klíče a jiné osobní předměty dezinfikujete, nepoužívejte na nic jiného, pravidelně ho perte nebo vyvařujte.

Rozmyslete si, jestli na klíčích potřebujete barevné plastové rozlišovače. Mohou komplikovat dokonalou dezinfekci klíčů, viry a bakterie se mohou schovávat za nimi. Navíc právě plasty patří mezi povrchy, na kterých viry přežijí nejdéle.

Dezinfikovat je třeba také váš mobilní telefon, v jeho případě buďte ale opatrní, ať si drahý přístroj neponičíte. „K dezinfekci dobře poslouží přípravky na bázi alkoholu, např. isopropyl a podobné látky, které jsou součástí přípravků na čištění brýlí nebo fotoaparátu. Nikdy nenanášejte přípravek rovnou na displej telefonu. Naneste je na papírový kapesník nebo ideálně hadřík z mikrovlákna nebo mikro utěrku a otřete důkladně celý displej. Pokračujte po stranách, zádech telefonu, buďte pečliví u všech záhybů,“ doporučují odborníci společnosti Honor. Pokud nosíte mobil v obalu, před dezinfekcí jej z něj vyjměte a po vyčištění telefonu nezapomeňte na stejnou proceduru i s krytem.

Lepší je před samotným dezinfikováním telefon vypnout. Obzvláště u citlivých obrazovek předejte spuštěním funkcí nebo aplikací, které jste spustit nechtěli. Také se snažte omezit užívání telefonu při jídle, na WC a v hromadné dopravě. Telefon rovněž nepůjčujte nikomu, u koho si nejste jistí zdravotním stavem.

Dezinfikujte také kliky a madla, nebo tlačítka ve výtahu. Zvlášť kliky vchodových dveří do bytových domů se během dne dotkne spousta lidí. Myslete na vše, čeho se denně často dotýkáte, očistu si zaslouží i vaše peněženka, popruhy a zipy batohů nebo ucha dámských kabelek.