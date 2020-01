Tuny mrkve a brambor z nebe. Podívejte se na pomoc zvířatům v Austrálii

Lesní požáry stále decimují nejen vzácná a ohrožená zvířata v Austrálii. Odhady hovoří o tom, že živočichů uhynulo už přes miliardu. Úřady i dobrovolníci dělají vše, aby se ztráty co nejvíce zmírnily. Do postižených oblastí například z vrtulníků shazují tuny mrkve a sladkých brambor, aby měla zvířata co jíst.