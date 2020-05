Tuny potravin skončily kvůli pandemii na smetišti. Za své vzalo i pivo

Pohled, při kterém krvácí srdce všem milovníků zlatavého moku. Do odpadu mizí hektolitry piva. "Ve skladech pivovarů, ale i v zásobách barů a restaurací zůstalo velké množství nespotřebovaného piva, které už nebude možno ke konzumaci použít," řekla mluvčí Celního úřadu Lada Temňáková.

Největší pivovar na Jižní Moravě musel zlikvidovat 140 tisíc litrů, tedy 280 tisíc půllitrů piva. "V našem pivovaru došlo k likvidaci celkem 140 hektolitrů piva a šlo o vrácené pivo po domluvě s našimi zákazníky," popsala mluvčí pivovaru Starobrno Dita Vašíčková.

Koronavirová pandemie se stala osudnou především pivům, která rychle stárnou, jako jsou nepasterovaná, nefiltrovaná, tanková a speciály. Pivo ale nejde jen tak jednoduše vylít do kanálu. Musí se zlikvidovat ekologicky.

"Vždy dochází k vysokému zředění a neutralizaci toho piva vodou a následně putuje do čističky odpadních vod," řekla Vašíčková. Likvidace tisíců hektolitrů piva probíhá napříč republikou. "Celkový objem zatím odhadujeme v řádu desítek tisíc hektolitrů," informuje mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Některé pivovary se chystají hospodám vrácené pivo zdarma kompenzovat. Kvůli koronavirové pandemii se musely likvidovat i tisíce tun potravin, které měly nakoupené především jídelny a restaurace. Šlo hlavně o rychle se kazící potraviny.

"Vyhodili jsme zhruba 15 kilo lososa, což je velká škoda, kilo bez daně stojí 600 Kč, a pak 22 dortů. Řádově tenhle malý provoz přišel asi o 70 tisíc," řekl Petr Erin Kováč, majitel restaurace. Většina majitelů restaurací potraviny rozdala zaměstnancům a potřebným. Někteří je věnovali i zvířatům.

"My jsme na začátku vypuknutí koronavirove pandemie obdrželi od jednoho řetězce stovky kilogramů čerstvé zeleniny a ovoce. Byly to například jablka, pomeranče, cibule, saláty. Postupně jsme to zpracovali. Trvalo nám to asi dva dny a posleze to dostaly třeba žirafy, opice, plazi nebo papoušci," vyjmenoval Michal Vaňáč, mluvčí Zoo Brno.