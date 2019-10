Turci hlásí obsazení klíčového města! Minomet zasáhl rodinný dům

"Rezidenční část města je pod kontrolou po úspěšné operaci na východ od řeky Eufrat," prohlásilo turecké ministerstvo obrany podle agentury AP. Že turecká armáda vstoupila do města, potvrdil i další zdroj, ovšem v ulicích se prý dále bojuje.



Ras al-Ajn je pohraniční, asi třicetitisícové město, obývané především Kurdy, Araby a Syřany. Útok vedený na dobytí města zahájila turecká armáda a její spojenci v pátek. Již v předcházejících dnech se jim podařilo dobýt několik vesnic.



Minometná střela vypálená ze Sýrie zasáhla rodinný dům v tureckém pohraničním městě Akcakale. Majitelé naštěstí byli pryč a nikdo tak nebyl zraněný.



Turci zahájili vojenskou operaci Pramen míru do Sýrie kvůli obavám o bezpečnost hranice. Zaútočili nedlouho poté, co Američané odsunuli z oblasti své vojáky. Turecko chce obsadit asi třicetikilometrový pohraniční pás, do kterého plánuje přesunout až dva miliony syrských migrantů. Útočí na kurdské jednotky, které se zasloužily o poražení Islámského státu. Ty jsou podle Ankary napojené na kurdské teroristické organizace.

