Turista objevil záhadný balík peněz. Jde o tak obří částku, že ji policie tají!

Kriminalisté řeší záhadný případ ve Cvikově na Českolipsku. Turista tam na lesní stezce objevil balík peněz. Odevzdal ho na policii, která ale informaci o nálezu nechtěla původně zveřejnit. Policisté stále čekali, že se jim někdo ozve. Jenže už jsou to tři týdny a peníze stále nikomu nechybí.

Podle policistů na Českolipsku se jedná historicky o vůbec největší částku, jakou jim kdy někdo odevzdal. Peníze, zcela náhodně, našel poctivý turista na lesní stezce u Cvikova.

Někdo, kdo tam šel před ním, měl balík peněz zřejmě ledabyle uložený a při chůzi mu vypadl na zem. Policistům nejde do hlavy, proč se o ně dosud nikdo nepřihlásil. V čem byly zabalené a jestli vůbec, policie nechce prozradit. Čekají, že jim to řekne ten, kdo se o peníze přihlásí.

"Podrobnější informace k tomuto nálezu zatím sdělovat nebudeme, protože bychom tímto zveřejněním mohli vytvořit příležitost k tomu, že se k němu budou hlásit lidé, kterým nepatří," uvedla českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Ten, kdo peníze ztratil, se zatím může hlásit na policii. "Pokud na naši výzvu nikdo nezareaguje do neděle 25. července, potom nalezené peníze předáme správnímu odboru Městského úřadu ve Cvikově," dodala Baláková.

Tam budou ze zákona uložené v trezoru oddělení ztrát a nálezů. Pak poběží lhůta jednoho roku. Pokud se ani do té doby nikdo o peníze nepřihlásí, tak s nimi může obec začít nakládat, jako by patřily úřadu.

I přesto má ten, kdo peníze ztratil, možnost se do tří let o sumu přihlásit a radnice by mu peníze musela vyplatit ze svého rozpočtu. V každém případě už bez nálezného ve výši 10 % z částky, které získá poctivý turista.