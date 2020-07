Turisté se do Řecka příliš nehrnou. Řada tamních podniků musela zavřít

Řecko sice patří ke státům, do kterých už můžeme po koronavirové krizi cestovat, přesto země na příjezd většího množství turistů stále čeká. Řada podnikatelů v pohostinství už kvůli tomu musela dokonce zavřít. A ti, co mají otevřeno, se turistů už nemohou dočkat. Jen doufají, že se jim sezona nakonec přece jen povede.

Řecké obchody jsou plné tradičních suvenýrů, jenže zatím je nemá kdo kupovat. V jindy přeplněných městech jsou pouze místní obyvatelé. "Každý rok v tuhle dobu tu je plno turistů, ale teď je většina míst zavřených," popsal Costas Gonzales, jeden z místních.

Velká část turistů, a mezi nimi i Češi, se do Řecka stále nevrátili. Jenže třeba v takových kavárnách nebo barech na ně čekají jako na smilování. "Řekové nejsou tak bohatí, aby si mohli dovolit chodit každý den do restaurace, a to je pro nás problém," tvrdí Stefanos, majitel restaurace.

"Myslím si, že ještě můžeme mít skvělou sezonu. Turisté, nebojte se k nám do země přijet, je tu opravdu bezpečno," vybízí majitelka kavárny Marii. "Na ostrově Kos nemáme žádné velké továrny, my žijeme z turistů a na ně čekáme," dodává Gonzales.

Jindy přeplněné pláže jsou teď téměř prázdné. Turisty tu člověk musí hledat. "Přijeli jsme z Říma, z Itálie, a vybrali jsme si Řecko, protože tu je pouze pár případů nákazy koronavirem," řekli na dotaz TV Nova. "Je tu jen několik turistů a to nám vyhovuje, je to tady prostě ráj," liboval si další.

"Nesmíme zapomenout, že do Řecka se dá jezdit teprve od 1. července, takže je to teprve pět dní, co se destinace otevřela světu," připomíná Lenka Pátek, obchodní ředitelka CK Blue Style.

Řecko patří k evropským zemím, které pandemii koronaviru zvládly – nakazilo se tu pouze zhruba tři tisíce lidí.