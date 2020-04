Turisté uvízlí v Chorvatsku se odmítají vrátit domů. "Je tu bezpečněji," tvrdí

V Chorvatsku se aktuálně nachází přes tři tisíce cizinců - jedná se o turisty, lidi, kteří tam jeli za prací, či za rodinou. O návrat domů mnozí z nich přitom vůbec zájem nemají. A Chorvatsko jim umožňuje zůstat. Na zajímavou situaci upozorňuje chorvatský deník Dnevnik.

Mezi těmi, kteří v současné situaci nestojí o návrat domů, je například američanka Amanda. V Dubrovníku pobývá už dva měsíce a vrátit se do USA zatím nechce. "Úřady nám nabídly leteckou dopravu, ale to byla velmi drahá varianta. Já ani nyní letět domů nechci, tady je to bezpečnější než ve Spojených státech. Majitelé bytu mi nabídli, že tu můžu zůstat za poloviční cenu. Je zajímavé být na tomto místě sama. Myslím bez turistů. Je to úžasné," tvrdí Amanda.

Podobný názor sdílí i partneři Corina a Stephan z Německa, kteří mají v Chorvatsku letní usedlost. Rozhodli se, že si tu prodlouží dovolenou. "Lidé tu dodržují pravidla. A určitě je mnohem lepší být zavřený v domě v Chorvatsku, než sedět v bytě v Německu. Máme tu nádherný výhled," řekl Stephan.

Nejvíc cizinců pobývá v Záhřebu, Dubrovníku, Splitu, Umagu a na ostrově Vir. Všichni z nich mají možnost požádat svou ambasádu o návrat domů, velká část z nich je však v Chorvatsku naprosto spokojená.

