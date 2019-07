Turisté vybrakovali hotel, teď mají obří ostudu. Češi už se poučili

Věci rozházené u auta, hlasité handrkování a mezi tím vším hotelový dávkovač mýdla, keramická dóza a dokonce i fén. Přesně to zachycuje krátké amatérské video, které se objevilo na twitteru.

A rodina indických turistů se díky němu proslavila tím nejhorším možným způsobem - jak upozorňuje portál Hindustan Times, řada uživatelů cestujícím pobertům zazlívá, že dělají ostudu celému národu.

Na videu je navíc slyšet, jak se turisté brání přivolání policie a slibují, že vše zaplatí a ještě přihodí bonus navrch. "Když si můžou dovolit dovolenou mimo Indii, tak si určitě můžou koupit i tyhle věci. Tak proč je kradou? Jen tak pro zábavu? Měli by jim sebrat pasy," zuří jeden z diskutujících.

Indian tourists caught with items picked from hotel room - this is how our #tourists defame the country when they go to another country! #Shame #travel pic.twitter.com/PGA2DQf1er