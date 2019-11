Turistka se ztratila na moři u Kréty. Život jí zachránila lízátka

Steinová si chtěla zkrátit dlouhou chvíli, kdy pomáhala britskému příteli, médiím známému pod jménem Mike. Zamýšlená klidná cesta na řecký ostrov Folegandros se změnila v boj o život. Na záchranu ztracené námořnice bylo zorganizováno rozsáhlé pátrání, které naštěstí skočilo úspěchem, když pobřežní stráž vysílenou ženu zachránila z moře severně od Kréty.

Na otevřené moře se Steinová dostala poté, co ztratila jedno veslo. Do otevřeného prostoru ji vytlačil silný vítr. Zmizení nahlásil řeckým úřadům majitel jachty, na kterou se Steinová snažila vrátit. Pobřežní stráž zahájila pátrání a záchrannou operaci za pomoci šesti plavidel, vrtulníku a podmořského dronu.

Po dobu čekání na záchranu Kushila zužitkovala veškeré znalosti, které získala jako zkušená námořnice. Energii získávala z hrsti lízátek, které měla s sebou a aby se zahřála, balila se do plastikových sáčků. Jako zrcadlo, díky kterému by ji mohli záchranáři objevit, si dala na hlavu lesklý červený pytel. Její matka Wendy Steinová uvedla, že právě námořnický výcvik její dcery jí mohl zachránit život. „Pořád mi zbývá jedno lízátko,“ volala Kushila matce poté, co byla zpátky v bezpečí pevniny, vysílená a dehydrovaná, ale živá.