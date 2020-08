Turisté na Šumavě se nechtějí tahat s odpadky. Z přírody udělali skládku

Šumavu ročně navštíví mnoho turistů a pro některé z nich je zřejmě překvapením, že uprostřed lesů v národním parku chybí odpadkové koše. "V Národním parku Šumava narazíte na odpadkové koše pouze na vybraných místech. Většinou v obcích, kempech, v návštěvnických a informačních centrech," informuje NP Šumava.

Důvodů je několik. Okolo košů se vždy tvoří nepořádek, odpad v koších bude lákat divoká zvířata, pro která může být navíc nebezpečný. "Vzpomeňte si na kachnu z Prášilského jezera se zaseklým plastovým víčkem v krku," vysvětluje vedení parku.

"Svážení odpadu z celého území NP Šumava by bylo velmi drahou záležitostí a v neposlední řadě - odpad v jakékoli formě do přírody nepatří a co si návštěvník do té přírody přinese, to si také musí odnést," dodává park. Ne všichni turisté se tímto heslem ale řídí, o čemž se přesvědčil i strážce parku Jan Schafhauser, který na šumavském Poledníku narazil na odkladiště odpadků.

Fotografii národní park sdílel na sociálních sítích. "Je na ní jasně vidět neschopnost lidí nakládat s vlastním odpadem v horách. Prosíme, dodržujte základní zásady při pohybu v přírodě (a to nejen v národních parcích). Jedna z nich je: Co si do přírody přinesu, to si také odnesu," vyzývá návštěvníky vedení parku.