Turky vyděsil jasný zelený záblesk na obloze. Spekulují o troskách rakety

Intenzivní zelený záblesk, který prozářil noční oblohu, se podařilo natočit na video, které se začalo velmi rychle šířit na sociálních sítích. V jednu chvíli to na obloze vypadalo, jako by došlo k masivní explozi. Krátce na to letící předmět zhasne a turecké město Izmir se opět ponoří do tmy.

Při takové podívané se nejednomu člověku začnou hlavou honit divoké představy. Ve virtuálním prostoru se tak okamžitě začalo spekulovat o tom, že se jednalo o létající talíř, satelit padající z oběžné dráhy nebo o raketový odpad. Teorie umocňoval fakt, že záblesk byl sytě zelený.

Astronom Hasan Ali Dal z Egejské univerzity fantastické teorie uzemnil vysvětlením, že se jednalo o součást meteorického roje, který trvá od minulého týdne a bude pokračovat až do konce srpna. Lidé tak byli svědky "obyčejného" meteoru.

"Meteorický roj Perseidy, který začal 24. července, bude trvat až do 24. srpna. V příštích dnech se počet meteorů zvýší," citoval astronoma turecký deník Iz Gazete. Roj dosáhne své maximální úrovně 13. až 14. srpna.

Vesmírný objekt, který v noci z pátku na sobotu rozjasnil oblohu Izmiru, na Zemi nedopadl. Při průletu atmosférou se rozpadl.

V příštích dnech se také k Zemi přiblíží několik asteroidů. V pondělí se na vzdálenost téměř 1,5 milionů kilometrů dostane asteroid o velikosti rodinného domu. Tentýž den kolem proletí i útvar o velikosti výškové budovy, jeho vzdálenost ale bude více než tři miliony kilometrů.