TV Nova má nového majitele, skupina PPF dokončila převzetí společnosti CME

Skupina PPF nyní plně majetkově kontroluje aktivity společnosti CME (Central European Media Enterprises Ltd.), do níž patří i rodina kanálů TV Nova. A to v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku. Transakci předcházela regulatorní schválení Evropskou komisí, národními regulátory v některých zemích a akcionáři CME.