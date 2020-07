TV Nova mění formát vysílání. Takhle o své oblíbené pořady nepřijdete

V polovině března přerušila přechod na pozemní digitální vysílání ve standardu DVB-T2 koronavirová pandemie. Od 22. června už se operace znovu rozjela a od středy se nového vysílacího standardu dočká severozápadní část republiky.

"Diváci přijdou o příjem signálu kanálu Nova a Nova Cinema z pozemního vysílání v Karlovarském kraji. Nejjednodušší způsob, jak získat naše programy zpět, je spustit na televizi automatické ladění," radí Tomáš Rychtera, vedoucí telekomunikací.

To platí pro ty, kteří pro příjem signálu využijí buď takzvané set-top-boxy a televize podporující DVB-T2. Přelaďování se vyhnete přechodem k satelitnímu, kabelovému nebo internetovému poskytovateli.

S komplikacemi však musí počítat diváci, kteří pro přijímání televizního signálu používají společnou anténu v bytových a panelových domech. "Tam je potřeba, aby jim upravil společnou anténu anténář, technik, který jim naladí frekvence na DVB-T2," informuje Rychtera.

Kromě nových finálních sítí běží i tzv. přechodové DVB-T2 sítě. "Pokud divák naladí programy a za lomítkem budou mít p, jsou to přechodně umístěné programy a není to finální. Pokud divák naladí program, který by měl Nova/T2 pak už se jedná o finální programy," popisuje vedoucí telekomunikací.

Po Ústeckém kraji čeká ke konci července vypínání DVB-T také Sušicko a Liberecko. V celé České republice by pak měl přechod doběhnout do konce letošního října. Podrobnější informace a odpovědi nejčastější dotazy najdete na webu nova.cz/hd.