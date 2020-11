TV Nova pomáhá rodinám, které nemají počítače. Pomoct můžete i vy!

Když ministerstvo v říjnu oznámilo, že se ruší školní docházka a veškerá výuka se bude opět provádět distančně, mnoho rodin začalo zase řešit to, že mají v domácnosti více dětí než počítačů. Některé děti nemají v rodině počítač žádný. Hlavně těm pomáhá iniciativa Počítače dětem. Do té se zapojila také TV Nova a věnovala počítače do deseti rodin.

TV Nova věnovala počítač například pěstounské rodině z Prahy, kde se babička stará o své dva vnuky. Počítač dostal čtrnáctiletý Libor. Babička pobírá důchod a příspěvky na děti. To je jejich veškerý příjem, na počítač tak peníze neměli.

Za pomoc je rodina velmi vděčná. Libor doteď používal k online výuce mobilní telefon, který však měl svá omezení. "Na online výuce jsem mohl dělat jenom slovní úkoly a cvičení do pracovních sešitů. Teď už můžu dělat úplně všechny úkoly," svěřil se Libor. "Nejvíc mě baví tělocvik, čeština, matematika a angličtina," dodal.

Počítače s veškerým příslušenstvím jsou rodinám z bezpečnostních důvodů pouze půjčené. Každý půl rok je kontaktován třídní učitel, který potvrzuje, zda se dítě opravdu používá daný počítač k výuce. Následně je zápůjčka opět o půl roku prodloužena.

Rodiny s dětmi, kterým prostředky nedovolují vybavit domácnost počítačem potřebným pro distanční výuku, se mohou i nadále hlásit na www.nadacenova.cz. Pokud byste chtěli rodinám pomoci vy, můžete zde.

Spokojený Libor (14) s počítačem: