TV Nova zařazuje pravidelný speciál o koronaviru. Mění vysílání Ordinace i Ulice

Na základě diváckého úspěchu a s cílem co největší informovanosti diváků, zařazuje TVNova ode dnešního dne pravidelně do vysílání publicistický speciál NOVA JE S VÁMI, a to vždy v pondělí (21:15), ve středu (21:35) a v pátek večer (21:35). V dnešních Televizních novinách (20:05) diváci uvidí mimořádný projev premiéra České republiky Andreje Babiše k současnému stavu nouze v České republice a k boji s koronavirem. Televize Nova také dále upravuje programové schéma v hlavním i podvečerním vysílacím čase.