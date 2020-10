Tvrdá opatření, slabá pomoc státu. Až zavřu, lidé ztratí práci, říká podnikatel

Jan Horešovský je spolumajitelem baru Vinograf u pražského Karlova mostu. Kvůli vládním omezením ale bude muset zřejmě provozovnu zavřít. Podle Horešovského znamená omezení otevírací doby takový pokles tržeb, že se dostane pod fixní náklady. Má problémy i se zaplacením nákladů, které se mu nahromadily za první část roku.



"Zatím to definitivně nevíme. Ještě budeme mít s pronajímatelem jednání v pondělí o podmínkách. Pokud si vyjednáme pozici, že nás to nebude stát ani korunu, tak jsme schopní nějakou dobu vydržet," objasnil. Uzavření provozu by znamenalo, že tři lidé přijdou o práci.



"První uzavření po 22. hodině pro nás znamenalo 40 procent tržeb dolů. Dnes, jak je limit 20. hodina, tak to znamená 80 procent tržeb dolů. Ale myslím si, že ani těch 20 procent tržeb nezůstane, protože ti lidé přestanou mít vůbec důvod do té lokality chodit. Tam nikdo nežije, turisté nejsou, je to taková mrtvá zóna," přiblížil.



Nešetří kritikou na podporu od státu. "Celá podpora byla koncipovaná tak, nebo to tak vypadalo, že je v podstatě nevyčerpatelná. COVID I byl deklarovaný jako záruka Českomoravské záruční a rozvojové banky, banka nám oznámila, že to pro nás není vhodné a že ty prostředky byly určené pro někoho jiného. Stálo nás to tři dny vyplňování dotazníků a vystavování dokladů, museli jsme na to zaměstnat externí sílu," popsal.



"COVID II byl už rovnou definovaný tak, že nebyl určený pro gastronomii a COVID Praha, který měl být určený pro pražské podnikatele, tak nebyl podpořený vládou. Ty prostředky byly vyčerpané po osmi minutách od zahájení programu. I přes různé kontakty neznám subjekt, který by to čerpal," pokračoval.



"ANTIVIRUS byla pomoc, která jako jediná zafungovala, ta byla koncipovaná tak, že zaměstnanci dostali kompenzaci, když byli doma v době zavedení opatření. Šlo jen o to, aby se nedostali na úřad práce," uzavřel.



Veškerá pomoc tak byla podle Horešovského v zásadě neúčinná. ANTIVIRUS hodnotí sice kladně, ale pro jeho provozovny v konečném důsledku nic moc nepřinesl.

Podle Horešovského jeho případ není ojedinělý, týká se to celé gastronomie. Někteří sice na tom mohou být o něco lépe, v ohrožení jsou ale v zásadě všichni.

Horešovský na premiéra Andreje Babiše (ANO) a potažmo celou vládu směřuje několik zásadních otázek:



1. Proč jste včas nezajistili funkční záchranné programy pro fatálně poškozené firmy a podniky, o jejichž stavu a situaci máte od svých úřadů detailní informace?



2. Proč jste promarnili letní čas na přípravu na tuto situaci, o níž jste věděli vy i vládou angažování odborníci, jejichž názory a předpovědi jsou veřejně známé a nyní se potvrzují?



3. Kdo a jakým způsobem se postará o zaměstnance z gastronomie, jejichž příjmy se skládají převážně z kombinace nízkých mezd, příjmů z dohod o provedení práce a spropitného, což je systém, který znáte a dlouhodobě akceptujete, nic s tím neděláte, přestože víte, že není v silách žádného jednotlivého subjektu z konkurenčních důvodů tuto praxi změnit?



4. Jaké dostatečné kompenzace připravujete?



5. Budete nadále ve smlouvách o poskytnutí státní pomoci vydírat poškozené subjekty tím, že budete pomoc podmiňovat podpisem vzdání se práva na náhradu škody?



6. Kdy začněte veřejnosti poskytovat tvrdá data, jen na základě kterých lze provádět analýzy a činit kvalifikovaná rozhodnutí? Máte je vůbec? A proč je nezveřejňujete, abyste přinejmenším zabránili těmto otázkám a podezřením?



