Tvrdá rána, přiznal Hamáček. Babiš slavil úspěch hnutí ANO

"Výsledek je tvrdá rána, to je fakt. Na analýzy příčin je asi brzy. Teď můžu asi říct, že jsme voliče nedokázali zaujmout tím správným tématem a jako vládní strana logicky nefungujeme jako protestní volba. Ta kampaň a hlavně ten výsledek dal jasnou zprávu, že ten restart sociální demokracie musí být silnější a jasnější," uvedl Hamáček. Podle něj se straně nepodařilo probudit "vnitřní sílu a výsledek bolí".

Podle Hamáčka se společnost rozdělila na dva tábory. Na ty, kteří podporují Andreje Babiše, a ti šli volit ANO, a na ty, kteří jsou proti němu a tím pádem proti celé vládě a podpořili opoziční strany. Vedení ČSSD se podle Hamáčka bude soustředit na přípravu příštích krajských voleb, které se mají konat příští rok na podzim.

Reakce Jana Hamáčka na volební výsledek:

Výsledkem hnutí ANO byl spokojený premiér Andrej Babiš. Proti hnutí se podle něj vedla intenzivní kampaň. Těch mýtusů, co na nás bylo použito," kritizoval. Zdůraznil, že řada kritických informací se objevila v médiích i v první den hlasování. Všichni političtí konkurenti podle šéfa ANO pracovali s "antibabišem" a mrzí ho, že s tím nepřestali ani po vyhlášení výsledků.

Antikampaň byla podle Babiše vylhaná a velice intenzivní. "Ale vyhráli jsme, je to skvělé, znovu všem děkuji. Já jsem to bral jako nějaký indikátor, jestli naše vláda funguje. A myslím, že vláda funguje skvěle, má výsledky, není důvod mít obavy o budoucnost naší země," konstatoval premiér.

Komentář Andreje Babiše k výsledku voleb:

Jen jeden mandát získali komunisté, kteří ztratili v Evropském parlamentu dvě křesla. Strana si teď provede analýzu voleb a v červnu je bude hodnotit. "Pro nás jsou výsledky výzvou, abychom nadále sjednocovali levicové síly v České republice," řekl předseda KSČM. Jediná europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná prohlásila, že nepřestane bojovat za sociální témata. "Chci, aby je řešili lidé, kteří je řešit chtějí, ne ti, jejichž programem je rozbíjení něčeho," prohlásila. Dodala, že by ráda zůstala ve výboru pro životní prostředí a výboru pro vnitřní trh.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše "plavba pokračuje dál". "Máme tři europoslance, to bylo poslední patro politiky, kde Piráti nefigurovali," řekl Bartoš. Strana doufala, že se jí podaří naplnit potenciál, který Pirátům přikládaly průzkumy.

Ivan Bartoš k výsledku eurovoleb:

Předseda ODS Petr Fiala pogratuloval vítěznému hnutí ANO a uvedl, že doufá, že je to naposledy, co hnutí k volebnímu úspěchu gratuluje. "Volby ukázaly, že většina voličů v těchto volbách vyjádřila svůj hlas pro změnu. Že volila proti politice současné vlády," myslí si předseda strany Petr Fiala. Volby podle něj vyslaly jasný signál o tom, jaké je rozložení politických sil v České republice. "Tady vidíme reálně, že se tu rýsuje jasná politická alternativa k politice polokomunistické vlády Andreje Babiše," dodal Fiala.

Fiala pogratuloval hnutí ANO k vítězství:

Pro předsedu KDU-ČSL Marka Výborného je zisk dvou mandátů úspěchem. Strana podle něj získala o 21 tisíc hlasů více, než před čtyřmi lety. Výborný pogratuloval Tomášovi Zdechovskému a Michaele Šojdrové, kteří obhájili mandáty, a poděkoval lídrovi kandidátku Pavlu Svobodovi.

"My se ihned zapojíme do práce v Evropském parlamentu. Před pár minutami jsem dostal osobní gratulaci od Marine Le Penové. Ve středu máme první zasedání naší frakce v Evropském parlamentu. Naše europoslance ihned aktivně zapojíme, aby prosazovali náš politický program," nastínil další plány na tiskové konferenci předseda SPD Tomio Okamura.

"11,7 % považuji za mimořádně dobrý výsledek. Vše co bylo a je dvouciferné jsem označil za dobrý výsledek. Zisk tří mandátů považuji za mimořádně dobrý výsledek. Za zvlášť důležité považuji, že jsme uspěli v Praze," uvedl na tiskové konferenci předseda TOP 09 a volební lídr Jiří Pospíšil. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan také výsledek označil za obrovský úspěch. "Žádné předvolební průzkumy nám to nepředpovídali, my sami jsme tomu věřili," dodal Rakušan.

Pospíšila těšilo hlavně vítězství koalice v Praze: