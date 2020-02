Tvrdé postihy pro šílence na silnicích. S novými tresty daleko nedojedou

Policisté a celníci by mohli mít novou páku na piráty silnic. Podle návrhu ministerstev financí a vnitra mají získat právo na to, aby chtěli po řidiči při kontrole zaplacení neuhrazených pokut. Pokud řidič placení odmítne, mohou muži zákona přistoupit k mnohem tvrdším trestům než doposud.

Opakovaná jízda pod vlivem alkoholu, překročení rychlosti nebo nedodržení povinných přestávek u profesionálů. Řidiče, kteří se vyhýbají placení pokut za takové přestupky, by mohla policie trestat mnohem přísněji.

Když policista zastaví auto a zjistí, že má jeho řidič nezaplacené pokuty, vyzve ho, ať pokuty zaplatí. Pokud by ale řidič na místě nezaplatil, policie by mohla vozidlu na kolo nasadit tzv. botičku, nebo autu odebrat SPZky.

Týkalo by se to i nezaplaceného parkování ve městech. Za jízdu bez SPZek by pak řidič riskoval až roční zákaz řízení. Policisté by prý ale hodnotili případ od případu, například podle počtu nezaplacených pokut.

"Ten návrh cílí na notorické neplatiče, kteří mají trvalé problémy se zákonem a měl by mířit na ty, kteří neplatí za závažné přestupky," řekl poslanec za ANO Martin Kolovratník.

Je však důležité, kdo bude definován jako neplatič. Nový zákon by mohl usnadnit obcím vymáhat pokuty také od cizinců.