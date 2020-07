Tvrdé tresty za činy v nouzovém stavu! Za krádež vibrátoru až osm let

Krást se nevyplácí a za doby nouzového stavu už teprve ne. Soudy teď ve velkém řeší trestné činy z této doby. Mnohé rozsudky však bývají naprosto absurdní. Například za krádež vibrátoru hrozí muži až osm let vězení.

Za dobu nouzového stavu eviduje Nejvyšší státní zastupitelství 8 354 krádeží. Úřad už v březnu upozornil na to, že vyhlášení nouzového stavu má velký dopad na tresty, kdy u některých trestných činů může použít přísnější sazby.



Za mřížemi tak podle automatického zpřísnění mohli skončit také pachatelé bagatelních trestných činů. Redakce TN.cz přináší přehled některých z nich:

Za krádež vibrátoru až osm let

Na konci července vzal soud v Novém Jičíně do vazby čtyřiatřicetiletého muže, upozornil web Česká justice. Muž v době nouzového stavu ukradl v jedné z drogerií ve Frenštátě pod Radhoštěm vibrátor za 500 Kč. Policisté ho díky záznamu z bezpečnostních kamer identifikovali.



Jelikož kradl v době nouzového stavu, hrozí mu trest v rozmezí od dvou do osmi let ve vězení. Soudce navíc ze strachu, že by dotyčný mohl uprchnout, na něho uvalil také vazbu.



"Kladu si otázku, zda krádež vibrátoru je protiprávním jednáním takového formátu, aby jeho negativní následky bezprostředně směřovaly k ohrožení státu, zdraví lidí nebo veřejného pořádku,“ řekl obhájce Lukáš Seibert.

