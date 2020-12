Tvrdší opatření hned, píší lékaři vládě. Další nápor nezvládneme, varují

"Jarní vlna epidemie covid-19 nás sice zastihla nepřipravené, ale díky rychlé a rozhodné reakci vlády, která tenkrát měla odvahu přijmout tvrdá a účinná protiepidemická opatření, jsme situaci zvládli pouze s minimálními ztrátami na životech. Naproti tomu na podzim nám koronavirus uštědřil drtivou porážku v podobě půl milionu nakažených a 9000 mrtvých," píše Kubek v otevřeném dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO),ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) a předsedovi Ústředního krizového štábu Janu Hamáčkovi (ČSSD).

Vývoj situace Kubek označil za debakl, kvůli kterému se Česko "v množství nakažených na počet obyvatel za celý rok propadlo na čtvrté nejhorší místo v Evropě."

Tvrdí, že to, že obětí nákazy není ještě mnohem víc, zajišťuje obrovské nasazení zdravotníků. Navzdory jejich snaze se ale prý celková úmrtnost v Česku v říjnu a listopadu vyšplhala "do výšek, které nepamatujeme."

Kubek připomněl, že lékařská komora vyzývala k zásadnímu zpřísnění opatření 29. října a 6. listopadu, ale marně. Vláda podle něj místo zatažení za záchrannou brzdu zvolila jen postupné přibrzďování.

"I tato cesta by samozřejmě za delší dobu mohla vést k cíli, i když za cenu vyššího počtu lidských obětí a větších ekonomických ztrát, vyžadovala by však velkou míru trpělivosti nás všech. A to jsme nezvládli," myslí si prezident ČLK.

"Protiepidemická opatření platná na podzim byla paradoxně mnohem slabší než ta, která platila na jaře, kdy byla objektivně epidemická situace nesrovnatelně lepší. S jejich rozvolňováním pak navíc Vaše vláda začala předčasně, aniž bychom měli epidemii pod kontrolou. Důsledky rozvolnění platného od 3. prosince se sice ještě nemohly projevit, přesto již máme možnost přesvědčit se o tom, že virus stále je mezi námi a stále je připravený zabíjet. Epidemická situace se znovu zhoršuje a Vaše vláda na to musí reagovat dřív, než bude pozdě!" hřímá Kubek.

Zároveň upozornil, že zdravotníci jsou virem jako profese nejvíce zasažení - nákaza se potvrdila u 39 tisíc z nich a 13 lékařů a 15 dalších zdravotníků jí podlehlo. Připomněl, že odvrácenou stranou péče o nemocné s covidem je omezení jiné léčby. "Upozorňuji Vás, že čím déle bude krizová situace trvat, tím budou její zdravotní následky závažnější. Přetížené zdravotnictví nemůže fungovat další měsíce v nouzovém režimu," bije Kubek na poplach.

"Zdravotníky v současnosti čeká navíc další práce v podobě plošného antigenního testování, a především přípravy na očkování proti covid-19. To bude největší logistická akce, jakou jsme kdy museli zajišťovat. Pokud nám nepomůžete, a znovu necháte nemocnice zahltit pacienty s covid-19, pak zdravotníci, v jejichž řadách se šíří pocit nedůvěry vůči krokům vlády i ministerstva zdravotnictví, by již další nápor epidemie nemuseli vydržet," prorokuje šéf lékařské komory.

Proto vládu v závěru dopisu vyzývá, aby okamžitě přijala účinná protiepidemická opatření, která zabrání raketovému nárůstu nemocných. Očkování je podle Kubka na dohled a další hazardování s životy tak považuje za neomluvitelnou lehkovážnost.

Ministr zdravotnictví po čtvrtečním jednání vlády připustil, že je možné, že se opatření v Česku znovu zpřísní příští týden. Malé obchody by ale přesto měly zůstat otevřené. Jeho mluvčí Barbora Peterová na dotaz TN.cz uvedla, že ministerstvo nyní nehodlá na otevřený dopis nijak reagovat.

Poslechněte si, co ministr Blatný po jednání vlády řekl:

K aktuální situaci se v Televizních novinách vyjádřil ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger: