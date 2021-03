Tvrdý lockdown tu může být i půl roku. Ekonomika to vydrží, řekla Schillerová

Český rozpočet by tvrdý lockdown, který nyní v Česku panuje, podle ministryně financi Aleny Schillerové (za ANO) vydržel až do poloviny roku. Není tedy jasné, jestli se bude podle původního plánu na konci března rozvolňovat.

"Tvrdý lockdown jsem schopní vydržet při našem stanovém rozpočtu a deficitu do poloviny roku," řekla Alena Schillerová v diskusním pořadu Partie na TV Prima. Zároveň uvedla, že není jisté, zda se bude za dva týdny rozvolňovat.



Rozvolnění je podle Schillerové závislé hlavně na číslech obsazenosti nemocnic. Tato čísla zase závisí na míře kolektivní imunity a proočkovanosti. "Nemůžeme dovolit, aby padlo naše zdravotnictví. Není tak možné říct přesné datum rozvolnění," dodala Schillerová.



Ministryně financí hovořila také o slíbených odměnách pro zdravotníky - dostat by je měli podle jejich slov v květnu. Na odměny zdravotníků půjde 12,2 miliardy korun. V pondělí by to měla projednat vláda.