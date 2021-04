Tvrdý návrat domů. Roman se musel po odpojení z ventilace vše učit znovu

Den po dni volala Jitka Beránková do nemocnice, aby zjistila, jak je na tom její covid pozitivní manžel Roman, kterého zdravotníci museli uvést do umělého spánku a připojit na plicní ventilaci. A i když se nakonec stav muže z Brna zlepšil, vyhráno zdaleka neměl ani po odpojení z přístrojů.

Příběh se začal psát kolem Silvestra, kdy Jitka pocítila první příznaky covidu. Její manžel Roman z domu odešel, aby se nenakazil i on. Jenže o tři dny později se symptomy objevily i u něj a tak se domů vrátil. Manželé přitom tvrdí, že řadu dní před propuknutím nemoci nikam nechodili, neviděli se s cizími lidmi a nebyli prý ani na nákupech. Podle Jitky se tak mohli nakazit jen ve výtahu, na chodbě v paneláku nebo na ulici, když vyráželi na procházky, píše portál tvnoviny.sk.

Romana nemoc zasáhla obzvlášť tvrdě a když se jeho stav nelepšil, zavolali manželé záchranáře. Zdravotník ale vyhodnotil průběh nemoci jako běžný. "Manželův stav se zhoršil ještě ten samý den, nebyl schopný přijímat tekutiny a byl velmi slabý. Záchranku jsem volala znovu a to už ho do nemocnice odvezli," vzpomíná Jitka.

Romana neviděla následujících sedm týdnů, léčili ho ve třech různých nemocnicích. Lékaři mu diagnostikovali oboustranný zápal plic, které mu krátce nato začaly selhávat. Následně za něj začal dýchat přístroj. Kondice plic se dlouho vůbec nezlepšovala.

"Bylo to pro mě psychicky náročné. Víc než tři týdny jsem od lékařů denně slyšela, že stav manžela je vážný až kritický. Při každém zazvonění telefonu jsem se lekala, že je to nemocnice, ať se přijdu s mužem rozloučit. Nebo abych se dozvěděla, že je konec," popisuje Jitka.

Těžké období jí pomáhala snášet i nemocniční kaplanka. Právě od ní se Jitka dozvěděla jak to, že Romana probouzejí z umělého spánku, tak to, že prvně znovu otevřel oči. Po odpojení z přístrojů byl Roman velmi slabý, zhubnul 15 kilo.

Zpočátku nezvládal ani základní pohyby, musel se znovu učit zapojovat svaly, aby zvládl chůzi nebo příjem jídla. Problémem pro něj bylo třeba i používání mobilu.

"Pamatuju si, když mi poprvé zavolal. Telefon mu u ucha držela sestřička, která ho i obsluhovala. Manžel měl hodně slabý hlas, nemohl skoro mluvit. Ale když jsem ho uslyšela, byla jsem tak šťastná a dojatá, že jsem jen radostí vzlykala," říká Jitka.

Dnes už jsou to skoro dva měsíce, co Roman rehabilituje doma. Po návratu z nemocnice nebyl schopný se o sebe postarat, stále je velmi slabý a musí cvičit. Jeho plíce se zotavují a vypadá to, že za pár měsíců se bude moct vrátit do normálního života bez větších následků. Jitka teď apeluje na všechny, aby nákazu nepodceňovali a chránili sebe i ostatní například nošením respirátorů.

