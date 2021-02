Tvůrce seriálu Simpsonovi prohrál boj s covidem. Zemřel v 57 letech

Smrt scénáristy oznámil v neděli na sociálních sítích jeho bratr Larry Wilmore, který je rovněž scénáristou, producentem hercem a komikem. "Zemřel včera v noci po boji s covidem a dalšími problémy, které ho mnoho let trápily. Můj bratr byl nejlaskavější, nejjemnější, nejzábavnější člověk, jakého jsem znal. Miluji tě, bráško," napsal.

Marc Wilmore zemřel ve věku 57 let. Na svém kontě má komediální pořad In Living Color nebo animovaný seriál R jako rodina. Českým divákům je známý především jako jeden z tvůrců seriálu o žluté rodince ze Springfieldu.

Podílel se na scénáři více než deseti dílů Simpsonových, mezi nimi například Marge taxikářkou, Čtyři chyby a jeden pohřeb, Zavíráme krám nebo Bartova válka.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel Ive ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr