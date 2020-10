Týden bude deštivý, v noci přituhne. Řidiči, pozor na ranní mlhy!

V pondělí je třeba počítat s oblačností a mrholením, místy se objeví také mlhy. Na horách však může být i polojasno. Oblačnost bude přibývat hlavně v odpoledních hodinách, a to od západu. S deštěm může podle meteorologů počítat zejména západní polovina Čech. Noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 10 až 6 °C, denní mezi 9 a 13 °C. Vát bude slabý západní nebo proměnlivý vítr o rychlosti 1 až 4 m/s.

"Vliv tlakové výše nad východní Evropou zeslábne a přes naše území bude postupovat k východu zvlněná studená fronta. Za ní se ve středu do střední Evropy přechodně rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. Ve čtvrtek začne od západu postupovat přes naše území frontální systém. Za ním se bude během víkendu od jihozápadu rozšiřovat do střední Evropy výběžek vyššího tlaku vzduchu," informují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Úterý bude z počátku zatažené, polojasno bude pouze místy na východě. Ráno znepříjemní mlhy a mrholení, během dne odborníci očekávají na většině území déšť. Ten bude dle meteorologů slábnout až v odpoledních hodinách. Noční teploty mohou spadnout až na 4 °C, nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 8 až 12 °C, na východě Česka mohou stoupnout až na 15 °C. Vát bude slabý proměnlivý či mírný jižní vítr.

Ve středu bude převážně oblačno a zataženo, polojasno lze podle odborníků očekávat pouze přechodně. Čekají nás přeháňky a ranní mlhy. Noční teploty mohou klesnout až na nulu a je třeba počítat s přízemními mrazíky. Nejvyšší denní teploty nepřekročí 14 °C a vát bude mírný jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.

Deštivý bude také čtvrtek, kdy meteorologové pro většinu území předpovídají déšť nebo přeháňky. Přechodně nižší oblačnost bude na Moravě a ve Slezsku. I nadále hrozí mlhy. Noční teploty se budou pohybovat mezi 6 až 2 °C, denní mezi 9 až 13 °C. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní.

V pátek je třeba počítat s vydatným deštěm. Noční teploty spadnou ke 3 °C, nejvyšší denní nepřekročí 13 °C. Vát bude mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. Pršet bude také většinu víkendu.

#pocasi Probudili jsme se do pomrn teplho rna s teplotami od 8 -12 C. O nco chladnji je v zpadnch echch, kde je kolem 7 C. Je vtinou zataeno nzkou oblanost. Oblanost se bude bhem dne jen msty pechodn rozpoutt. A veer se na zpad zem pid d. pic.twitter.com/qDFA2BmTwJ