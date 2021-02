Týden hraničních kontrol: Tisíce lidí do Německa chtěly bez testu na covid

Je to týden, co německé úřady označily Česko za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru a zároveň obnovily hraniční kontroly. Stejně dopadlo i rakouské Tyrolsko. Po týdnu němečtí policisté hlásí, že u hranic otočili skoro 16 tisíc lidí. Přibližně čtvrtina z nich se přitom pokusila do země dostat bez negativního testu na covid.