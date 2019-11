Tygři bojovali několik dní o život! Tři z nich jsou stále ve špatném stavu

Tygry objevili celníci v kamionu během kontroly na polsko-běloruských hranicích. Až osm dní zvířata velmi trpěla. Do péče si je převzala zoo v Poznani. A některým tygrům je už lépe. "Pití, krmení, spánek, teplo…hodně jim to pomohlo. Naši zaměstnanci říkají, že nikdy neviděli tygry tolik pít," prozradila deníku Radiozet mluvčí zoo Malgorzata Chodylová.

Bohužel ošetřovatelé stále bojují o život tří zvířat. "Pohybují se obtížně, jedna samička špatně dýchá, kašle. Nevíme, co to znamená, zda se jedná o něco mechanického nebo je to příznak nemoci," doplnila mluvčí.

Na tygry se přijdou 7. listopadu podívat odborníci z berlínského veterinárního institutu. Do té doby zůstanou zvířata v Poznani. Za dva týdny by se pak mohla přesunout do rezervace ve Španělsku. Tam najdou nový domov.

Obchodník z Itálie se snažil převést deset tygrů do Ruska. Chyběli mu však dokumenty a proto ho celníci prohledali. Zvířata našli v otřesných podmínkách, v kamionu cestovala až dva tisíce kilometrů. "Tak špatně připravený převoz nepamatujeme," nechápal veterinář Jaroslaw Nesterowicz.

Cestu nepřežil jeden tygr. Polská policie obvinila z týrání zvířat ruského občana, který si měl převoz objednat. Případ stále vyšetřuje.

Připomeňte si reportáž o tygrech z Ranních televizních novin: