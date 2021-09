Matka týraného chlapce půjde do vězení. Soud ji tam poslal na 8 let

Krátce před středečním polednem ještě probíhaly závěrečné řeči a v nich státní zástupkyně požadovala pro 24letou obžalovanou matku dnes zhruba rok a půl starého chlapce trest kolem poloviny zákonem dané trestní sazby. Ta je v tomto případě za těžké ublížení na zdraví od 5 do 12 let. Nakonec dostala osmiletý trest.

Žena neustále tvrdí, že by chlapci nikdy neublížila, nicméně faktem je, že když letos 4. a 20. února chlapce přivezla do trutnovské nemocnice, rentgeny odhalily tři čerstvé zlomeniny. Ukázalo se navíc, že roční chlapec měl dalších devět neléčených zlomenin převážně dlouhých kostí. Byly to pažní, loketní, vřetenní kosti a také měl několikrát opakovaně zlomené nohy. Chlapec měl také desítky podlitin a oděrek po celém těle.

Ve středu u soudu vypovídal také otec chlapce. Řekl, že sice se synem a jeho matkou nežil ve společné domácnosti, ale když se tam občas zastavil, všiml si, že když chlapec brečel, matka si ho vzala do rukou a házela si s ním z jedné ruky do druhé. Přitom malému miminku nedržela hlavičku a také s ním prý opakovaně velmi silně třásla.