Týrání zažívají v Česku tisíce dětí. Zamezit tomu pomůže nová příručka

Ročně je v Česku podle odhadů týráno téměř 10 tisíc dětí. A odhalit oběti fyzického násilí není snadné. Pomoci by teď ale měla pediatrům nová příručka odborníků z Univerzity Karlovy.

Data ukazují, že nejčastěji jsou týrány děti do jednoho roku věku. Právě u malých pacientů jsou lékaři jedni z mála mimo okruh rodiny, kteří mohou týrání odhalit. Teď podle autorů příručky dostávají do rukou silnou zbraň.

"Příručka nám dává jasný postup, protokol, jak postupovat. Nemusíme už improvizovat, jako jsme to dělali dřív," uvedla primářka dětského urgentního příjmu motolské nemocnice Jitka Dissou.

"Těch případů je několik tisíc ročně, týká se to převážně malých dětí, které si neřeknou, co je bolí," podotkla Zuzana Šafářové z nadace Naše dítě.

Návod by do budoucna mohl sloužit všem dětským lékařům po celém Česku. Na snímcích z rentgenu nebo CT zkušené oko pomocí příručky odhalí zlomeninu nebo krvácení pocházející z úrazu způsobeného ne vlastní vinou dítěte.

"Věřím, že ten kostní protokol, s kterým radiologové přišli, bude velkým přínosem. U nás v Klokánku se setkáváme s dětmi, která mají povrchová zranění, šrámy, modřiny. Mám tam dívku, co byla bičovaná, velmi týraná," řekla ředitelka Fondu ohrožených dětí Hana Kupková.

Za poslední roky statistika hovoří o nárůstu počtu týraných dětí. Nejhorší byl rok 2018, kdy počet případů přesáhl 9000. Za loňský rok poznamenaný častějším pobytem rodin doma zatím data nejsou.

"Pachatelům týrání dětí hrozí až osm let vězení, je to opovrženíhodný trestný čin," uvedl advokát Jan Černý.

Podle dostupných statistik týrání a fyzické násilí zažívá více dívek než chlapců, a to hlavně ve věku do dvou let. Bohužel téměř 10 dětí ročně následkům týrání podlehne.