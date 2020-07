Týraný pes Artuš má novou naději, jeho majiteli lidé vyhrožují

Jack Russell teriéra Artuše nyní léčí veterinářka Markéta Janoušková z plzeňské kliniky Kleisslova. „Jeho stav se rychle zlepšuje, je čilý, veselý, získává znovu důvěru k lidem. Aktuálně řešíme už jen zlomeninu na zadní noze, necháme si ho tu minimálně do začátku srpna. Potom buď půjde do útulku, nebo si ho dočasně, než se vše vyřeší, vezmu domů. To by bylo nejjednodušší, stejně bych za ním musela jezdit kvůli rehabilitaci,“ sdělila portálu TN.cz.

Jak jsme vás již informovali, medik je podezřelý z krutého zacházení, kterého se snad dopouštěl ve víře, že pes je nemocný a potřebuje léčbu. Jeho kolega K. Suchánek z Biomedicínského centra pro TN.cz uvedl: „Martin je u nás stále zaměstnán, včera se zde zastavil kvůli doplnění docházky a vyzvednutí stravenek. Mluvili jsme spolu, vypadal klidně, v pohodě. Pracuje v Laboratoři antibiotické resistence a vede si opravdu dobře, myslí mu to, je dokonce spoluautorem jednoho patentu. Nikdy ale neměl přístup k laboratorním zvířatům, ta jsou v úplně jiné budově, a ani k léku Tramal, který podával Artušovi. Ten si musel opatřit z jiného zdroje.“

Podle Suchánka má k Artušovi silný, až trochu přehnaný citový vztah. „Chová se k němu jako k člověku a nevěřím, že by mu chtěl vědomě ublížit,“ myslí si a pokračuje: „My ctíme presumpci neviny a chováme se k němu tak, že nic neprovedl. Vláčet ho teď bulvárem, zveřejňovat jeho adresu a telefonní číslo, když vyšetřování sotva začalo, je hrubě nekorektní. Na té adrese má sice trvalé bydliště, ale nebydlí tam, takže pokud někdo z pomsty hodí kámen do okna, odnesou to lidé, kteří s tím nemají vůbec nic společného. Což by se mohlo stát, protože Martin se mi zmínil o výhružných zprávách, kterých dostal už tolik, že s tím musel jít na policii.“

Veterinářka Janoušková si vzpomíná, že v minulosti Martin dvakrát nebo třikrát navštívil její kliniku. Pokaždé se dožadoval léčby Artuše, jednou spolu mluvili 2,5 hodiny. Na Janouškovou nejdřív působil rozumně, ale pak začala mít dojem, že všechny ty popisované problémy, kterými Artuš údajně trpí, se nezakládají na reálném základě. „Připadalo mi to, že si vymýšlí, aby měl důvod psa léčit. Na upozornění, že mu sám nesmí podávat antibiotika nebo měnit již předepsanou medikaci, nereagoval,“ dodala. Podobnými příznaky se projevuje Münchhausenův syndrom, kdy například rodič dělá ze zdravého dítěte nemocné, což zákon považuje za specifický typ zneužívání svěřené osoby.

Michaela Reindlová, mluvčí plzeňské policie, která se případem zabývá, uvedla, že vyšetřování případu pokračuje a zatím nelze zveřejnit žádné podrobnější informace.

