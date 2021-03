Tyto české celebrity skolil covid-19! Přečtěte si, jak se s virem vypořádaly

Vlně pandemie se nevyhnula zpěvačka Lucie Bílá, která na podzim loňského roku obeznámila s nákazou své fanoušky skrze video na svém instagramovém účtu: "Vážení a milí, jak zvládáte tento nelehký čas? Já jsem ještě do této neděle doma v izolaci. Jak možná tušíte, tak ten syčák covid okolo mě jenom neprošel, ale pěkně mě čapnul," řekla Bílá. Zpěvačka se z nemoci velmi rychle zotavila a vrátila se hned k přípravám otevření svého divadla.

Ani její nová kolegyně, herečka Simoně Stašová, neprošla kolem nemoci obloukem. Herečka sice neměla nejlehčí průběh, po vyléčení se ale okamžitě vrhla na divadelní prkna a dnes se už cítí fit.



I bývalý prezident Václav Klaus onemocněl. V únoru tak informoval exprezidentův tiskový mluvčí Petr Macinka, který potvrdil i Klausovo úspěšné vyléčení: "Václav Klaus absolvoval celou svoji léčbu v domácím prostředí, bez nutnosti jakékoli nadstandardní či nemocniční péče, a to za pomoci běžně dostupných medikamentů," oznámil tak předminulý pátek.

Mezi nakažené se zařadil i herec Petr Čtvrtníček. Ten s nemocí a vysokými horečkami nejdříve zápasil sám doma, poté byl ale převezen na plicní oddělení v pražské nemocnici Motol, kde pobyl zhruba týden. Po svém úspěšném vyléčení herec vyzval lidi, aby k nemoci měli respekt.

Nemocí covid-19 se sice herec Jiří Krampol nenakazil, zdravotní problémy mu ale způsobila vakcinace. My ho vyzpovídali, abychom zjistili, jak se mu daří: "Po první injekci mi nebylo nic, po tý druhý se mi motala hlava, měl jsem 38,5 stupně Ceslia a měl jsem pocit, že se mi rozskočí svět. Dva dny jsem strávil v nemocnici, kde mi řekli, že je to prudká reakce na tu vakcínu. Teď už jsem ale natočil tři díly v televizi, cvičím doma, chodím na procházky, snažím se, abych to prostě přežil." řekl Krampol pro TN.cz.

V zimě nemoc oznámila také Ivana Gottová. Ta se ihned po vyléčení vydala na hrob svého zesnulého manžela. Informovala o tom na facebookové stránce Karla Gotta: " Moje první cesta po izolaci... Vytvořili jste Kájovi doslova květinový ráj. Děkuji vám, že vzpomínáte se mnou! Vaše Ivana."



Oblíbená zpěvačka Hana Zagorová musela strávit své 74. narozeniny v nemocnici, které tak oslavila s manželem přes videohovor. Po propuštění z nemocnice na své sociální síti pozdravila fanoušky: "Huráááá, tak jsem už i já zdravá a negativní,“ a také je varovala: "Dejte na sebe pozor, protože je to mrcha zákeřná. Strašně se těším mezi lidi. Jak se máte vy? Musíme to vydržet, prostě. Jinak to nejde. Myslím na vás a těším se na vás."

S příznaky skončila v posteli i herečka Sandra Nováková, která se objevila i v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Ta se brzy zotavila a o lehkém průběhu nemoci informovala skrze sociální sítě. "Tak já už to mám za sebou! Přestože jsem měla štěstí na relativně lehký průběh, i tak mě nemoc připoutala na šest dní k posteli a byla jsem vděčná za Vojtovu pomoc. Prosím chovejte se zodpovědně, omezte svojí "svobodu", noste roušky a omezte kontakty na minimum," napsala.