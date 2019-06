Ve věznici otěhotnělo už několik žen! Některé o tom ani nevěděly

Petru Janákovou v pátek propustili na svobodu z vězení, kde si odpykávala třicet let za vraždu sběratele mincí. Ve vězení totiž otěhotněla. Zpět by se měla vrátit až příští rok na podzim, ale sama, bez svého dítěte. Toho zřejmě čeká opatrovnictví.

V Česku podobných případů moc není. "Stávaly se případy, že při prohlídce lékař přehlédl těhotenství a žena tak šla do vězení těhotná. Ale aby došlo k otěhotnění ve věznici, to je zvláštní případ," uvedl pro TN.cz právník Jan Černý.

Na to samé jsme se zeptali i Vězeňské služby ČR, ta však vede pouze statistiky přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů obecně. Nelze z toho tedy vyčíst, kdy to bylo kvůli těhotenství.

Naše země ale není výjimkou. Například v americké Alabamě ve vězení Coosa County otěhotněla 26letá Latoni Danielová. Strávila v něm rok a půl, když zjistila, že je těhotná. Žena si však nepamatuje, jak se to mohlo stát. Podle ní ji musel někdo znásilnit.

To si myslí i její bratr Terrell Ransaw, který tvrdí, že dostala nějaká sedativa. "Muselo se to stát v noci, když byla v bezvědomí poté, co jí dali lék," citoval Ransawa server metro.co.uk. Danielovou ke konci května převezli do nemocnice, kde porodila zdravého chlapečka. Teď čeká, jak soud v jejím případě rozhodne.

Danielová společně se svým bývalým přítelem čelí obvinění z vraždy 87letého muže z prosince 2017. Její přítel měl muže okrást a poté zastřelit. Žena prý o ničem nevěděla a byla v šoku z toho, co provedl.

Další případ se stal v roce 2016 v britském Belfastu, kde otěhotněla 29letá Margaret Hendersonová. Žena byla ve věznici Hydebank Wood College, která se nachází blízko objektu pro delikventy ve věku 18 až 21 let.

Otcem dítěte by měl být jeden z nich. Seznámit se s ním měla během procházek, které jsou v obou budovách povoleny. Hendersonová byla obviněna z vraždy instalatéra v penzi, informoval deník Mirror.

Co se týče Petry Janákové, její otěhotnění už "luští" Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ta zjišťuje mimo jiné i to, zda otcem není někdo z dozorců.