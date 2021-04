U amerického pobřeží ztroskotala loď. Jeden mrtvý, 12 pohřešovaných

Na rozbouřených vodách u ropného přístavu v americké Louisianě se ve středu převrátila nákladní loď. O neštěstí informovala agentura AP.

Jeden člověk ztroskotání nepřežil, šest členů posádky pobřežní stráž z moře zachránila. Po zbylých 12 ale stále pátrá. Neštěstí pravděpodobně způsobilo špatné počasí, vítr v místě nehody dosahoval síly hurikánu.

"Za jakýchkoliv okolnosti to bývají náročné situace. Ještě nevíme, do jaké míry počasí přispělo k tomu, co se stale. Je ale nezpochybnitelné, že takové podmínky na moři jsou nebezpečné," uvedl šéf pobřežní stráže Will Watson.

Záchranáři se teď soustředí na záchranu pohřešovaných. "Doufáme, že je najdeme živé. Bez optimismu a naděje se tahle práce nedá dělat," uzavřel Watson.

