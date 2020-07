U Benešova čekají nájezd technařů, na místě hlídkuje policie

Příjezdové cesty k malé obci u Neveklova jsou zataraseny kládami, pod dozorem policie a na náves mají povolený vstup pouze místní, chataři a výletníci. Obyvatelé středočeské obce Blažim a policisté jsou ve střehu, v nejbližších hodinách očekávají návrat technařů a dunivé hudby.

Uprostřed vesničky se také dočasně zabydleli policisté. Zásoby potravin mají na více dní, je možné, že tu zůstanou po celý víkend. Loni v létě se na louce v těsné blízkosti domů konala techno party. Hudba podle svědků byla natolik hlučná, že byla slyšet v okruhu sedmi kilometrů.

„Loni jsme toho měli ažaž! Tři dni nespat. Kdyby to byla hudba, to není hudba, jenom dunění. Kdyby to byla nějaká zpívaná písnička, to je něco jiného,“ vzpomínají místní. „Najížděli ve čtvrtek, pátek hudba, sobota hudba, neděle hudba a v pondělí to zabalili. Já to přežil v pohodě, ale byl bych rád, kdyby tady nebyli,“ přidává další.

Akce se na soukromém pozemku konala v podobném termínu loni. Organizátoři tehdy technoparty na úřadech nahlásili, letos podle starosty akci nikdo neoznámil.

