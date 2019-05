U Kolína se čelně srazila auta. Pro těžce zraněné dítě letěl vrtulník

Na obchvatu Kolína se ve středu odpoledne čelně srazila dvě auta. Při vážné nehodě se zranili čtyři lidé, mezi nimi bylo i dítě. Ve vážném stavu ho do nemocnice transportoval vrtulník.

Auta do sebe čelně narazila po čtvrté hodině odpoledne na silnici I/38 na obchvatu Kolína. U vážné nehody zasahovaly jednotky hasičů z Kolína a Kutné Hory. Na místě bylo několik sanitek a dokonce i dva záchranářské vrtulníky.

Při nehodě se zranili čtyři lidé. "Dva utrpěli středně těžká zranění a byli převezeni do nemocnice ve Vinohradech. Další dvě osoby byly těžce zraněny - jedno z nich bylo dítě předškolního věku, které bylo letecky přepraveno do Motola. Druhou těžce zraněnou osobu transportoval vrtulník do královéhradecké nemocnice," uvedla mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

"Hasiči poskytovali předlékařskou pomoc, následně asistovali záchranářům, provedli protipožární opatření, zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem a odstranili následky dopravní nehody," uvedli hasiči na twitteru. Silnice byla po šesté hodině zprůjezdněná.