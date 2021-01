Pandemie trvá dlouho, část lidí sáhne snadno k agresi, tvrdí psycholog

"Pandemie koronaviru už trvá dlouho a u řady lidí dochází k tomu, čemu se říká dekompenzace psychiky. To znamená, někteří lidé, kteří jsou méně odolní snášet stres, tak se u nich objevují v chování takové mechanismy, které by se za normálních podmínek neobjevily," popsal Humhal.

Tito lidé podle něj začínají být podráždění, vzteklí, snadno se rozčílí, stačí málo, aby se začali chovat agresivně.

"Jsou to lidé, kteří nemají dostatečně vybudované obranné mechanismy, které by jim umožnily v těch zátěžových situacích reagovat sociálně přijatelným způsobem," doplnil Humhal.

Podle něj je vláda odpovědná za to, co se děje ve společnosti, stejný díl odpovědnosti ale nesou sami občané. Připomněl například situace, kdy lidé chodí protestovat proti opatřením.

"Měli by si uvědomit, že oni sami přispívají k tomu, jestli se covid šíří, nebo jestli se třeba šířit nebude," uvedl s tím, že by doporučil, aby lidé, kteří chodí na tyto demonstrace, měli možnost vyzkoušet si práci například na jednotkách intenzivní péče a ověřili si tak, k čemu podle psychologa jejich chování vede.

"Z psychologického hlediska lze to jejich chování hodnotit jako takové, já to trochu nadneseně řeknu, dětsky sebestředné nebo dětsky sobecké. Oni vlastně by si zajistili pro sebe nějaký zisk s tím, že by riskovali, že spousta dalších lidí se nakazí a spousta lidí bude mít potíže," uzavřel Humhal.